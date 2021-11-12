АвтоВАЗ полностью остановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

АВТОВАЗ В ПЯТНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ ПРИОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ - КОМПАНИЯ РИА НовостиАВТОВАЗ В ПЯТНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ ПРИОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ - КОМПАНИЯ РИА Новости.
АВТОВАЗ В ПЯТНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ ПРИОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ - КОМПАНИЯ РИА НовостиАВТОВАЗ В ПЯТНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ ПРИОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ - КОМПАНИЯ РИА Новости.
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