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Медицина 2.0

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Врач Шахова: интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения

Врач Шахова: интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения

Интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения (РПП), так как может их усилить. Особенно такой тип питания противопоказан при булимии и компульсивном переедании, рассказала врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

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