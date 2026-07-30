Врач Шахова: интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения

Интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения (РПП), так как может их усилить. Особенно такой тип питания противопоказан при булимии и компульсивном переедании, рассказала врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.