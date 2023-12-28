Силовики Киргизии предотвратили нападение на церковь и терракт у новогодней елки

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы и теракт у главной елки на центральной площади в городе Джалал-Абад на юге республики, которые перед наступлением нового года планировали совершить члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), пишет ТАСС.