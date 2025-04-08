Историк рассказал, как Гитлер отнесся к взятию Кёнигсберга

Взятие города-крепости Кёнигсберга в ходе Восточно-Прусской наступательной операции Красной Армии произвело на Гитлера ужасающее впечатление, заявил заведующий кафедрой истории России XX–XXI веков МГУ им.
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