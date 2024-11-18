Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в ворота «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). 39-летний форвард сделал хет-трик впервые с 31 декабря 2022 года, когда ему удалось забросить 3 шайбы в игре с «Монреалем» (9:2).