Последний путь станции: Когда МКС упадёт на Землю и куда теперь летать космонавтам?

Как скоро человечеству предстоит попрощаться с целой эпохой в исследовании космоса?Схема и сроки затопления Международной космической станции предстоит определить в ближайшие месяцы, заявил космонавт, заместитель генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии