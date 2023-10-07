Стране остро не хватает рабочих

Nikolay Zakharov Нехватку можно компенсировать вахтарями и ни в коем разе не разведением диаспор на территории России,к чему такая политика ведёт в инете полно инфы по этому поводу.

Вадим Кузнецов Какие еще диаспоры. В известных сопредельных странах не то что профессиональное образование, но и просто общее не на пике развития. Откуда там квалифицированные рабочие? А криминальному дикарю, который на любом языке читает по слогам, не доверишь ни сложный инструмент, ни тем более станок.