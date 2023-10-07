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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Стране остро не хватает рабочих

Стране остро не хватает рабочих

О проблеме кадрового голода СМИ заговорили этим летом. Поводом для этого стали сразу несколько докладов – от Института Гайдара, НИУ ВШЭ и ряда кадровых сервисов – «Актион Кадры и HR», HeadHunter и других.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Нехватку можно компенсировать вахтарями и ни в коем разе не разведением диаспор на территории России,к чему такая политика ведёт в инете полно инфы по этому поводу.
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15 час.
Вадим Кузнецов
Какие еще диаспоры. В известных сопредельных странах не то что профессиональное образование, но и просто общее не на пике развития. Откуда там квалифицированные рабочие? А криминальному дикарю, который на любом языке читает по слогам, не доверишь ни сложный инструмент, ни тем более станок.
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12 час.
Александр Лобастов
Они (реформаторы 90-х) считали, что РФ будет иметь сырьевую экономику, а всё от промышленности купим у других...
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3 час.

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