Сегодня Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении топ-менеджера «Роснано» Марины Косенковой, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову
Комментарии
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Т
Тамара
Я не пойму, у нас всегда по первому требованию сразу выдают миллиарды? А перепроверить всё сделанное и НЕ сделанное? А какие на это всё, как бы сделанное, уже использованы суммы? У нас кто-нибудь вообще несёт за свои деяния, воровство, ложь, лукавство ОТВЕТСТВЕННОСТЬ???
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