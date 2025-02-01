Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову

Т

Тамара

Я не пойму, у нас всегда по первому требованию сразу выдают миллиарды? А перепроверить всё сделанное и НЕ сделанное? А какие на это всё, как бы сделанное, уже использованы суммы? У нас кто-нибудь вообще несёт за свои деяния, воровство, ложь, лукавство ОТВЕТСТВЕННОСТЬ???