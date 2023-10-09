Китайский рынок смартфонов обвалился, но Huawei должна «оживить» его

Согласно данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий КНР, с января по август этого года в стране было произведено 679 миллионов смартфонов, что на 7,5% меньше, чем за тот же период 2022 года.
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