Пентагон не выдержит двоих

Если с материальными причинами того, почему у США стремительно заканчиваются запасы оборонительного и наступательного ракетного вооружения (от Patriot и THAAD до ATACMS, JASSM и высокоточных Precision Strike Missile), Дональд Трамп еще может кивать на предшественников (в конце концов, до ручки американский ВПК доводили десятилетиями), то вот с политическими последствиями главе Белого дома придется разбираться самому.