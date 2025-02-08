Витражи и мозаики возрастом 1500 лет обнаружены при раскопках собора

Недавние раскопки на историческом археологическом объекте Харран, включенном в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, позволили обнаружить редкие мозаичные плитки и фрагменты витражей, предположительно датируемые V веком, что делает их одними из древнейших известных образцов в регионе.