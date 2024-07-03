Песков не исключил, что Путин пообщается с генсеком ООН на саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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