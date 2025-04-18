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Премьер Венгрии Орбан сделал ряд резонансных заявлений о будущем Европы и США

Премьер Венгрии Орбан сделал ряд резонансных заявлений о будущем Европы и США

Основные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью Öt: Западный мир, поддержавший Киев, теперь вынужден нести тяжёлое бремя этого поражения; Европейские лидеры не решаются признать свой проигрыш на Украине; Трамп преподносит выход США из противостояния как спасение Соединённых Штатов от «очень серьёзного поражения»; Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова; Вице-президент США Джей Ди Вэнс в будущем может стать президентом страны; Нынешний срок Трампа — «не четыре года правления республиканцев, а первые четыре года из двенадцати», определяемых «патриотическим» мышлением в США.

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