Киссинджер: США и Китай – главная угроза миру

США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом и должны признать этот факт, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом и должны признать этот факт, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
Свежие комментарии