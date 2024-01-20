Политолог Золотарев предрек Киеву скорые политические потрясения

Согласно высказыванию киевского политолога Андрея Золотарева в интервью каналу Politeka, украинская политическая обстановка претерпела значительные изменения, что может привести к возникновению многочисленных скандалов в ближайшие месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии