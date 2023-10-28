В Израиле резко вырос спрос на антидепрессанты

По данным фармацевтической службы израильской больничной системы «Меухедет», в первые две недели столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные препараты вырос на 30% по сравнению с мирным временем.