Жители Мытищ возмутились из-за отказа властей строить в городе станцию метро

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это отговорки и отношение Москвы к области. Москва просто хамит. Зачем им заниматься областью, когда ее можно обсасывать пользоваться водохранилищами как в Пушкино куда местный народ не пускают купаться, питьевая вода для Москвы, так постройте взамен крытый бассейн и каток для местных, ТЭЦ в Мытищах для Москвы, а зачем экологию портить Мытищам пусть сама Москва задыхается. Пора область объединить с Москвой и бардака будет меньше с дармоедами ненужными ни кому...