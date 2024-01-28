Стало известно о решении комплекса градостроительной политики Москвы отказаться от идеи построить в Мытищах станцию метро.
Жители Мытищ возмутились из-за отказа властей строить в городе станцию метро
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это отговорки и отношение Москвы к области. Москва просто хамит. Зачем им заниматься областью, когда ее можно обсасывать пользоваться водохранилищами как в Пушкино куда местный народ не пускают купаться, питьевая вода для Москвы, так постройте взамен крытый бассейн и каток для местных, ТЭЦ в Мытищах для Москвы, а зачем экологию портить Мытищам пусть сама Москва задыхается. Пора область объединить с Москвой и бардака будет меньше с дармоедами ненужными ни кому...
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