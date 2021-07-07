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Уимблдон. 1/4 финала. Хачанов сыграет с Шаповаловым, Джокович – с Фучовичем, Федерер – с Хуркачем, Берреттини – с Оже-Альяссимом

В 1/4 финала «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым. Восьмикратный чемпион Роджер Федерер встретится с Хубертом Хуркачем, а пятикратный Новак Джокович – с Мартоном Фучовичем.

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