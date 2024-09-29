Си Цзиньпин почтит память павших героев в преддверии 75-й годовщины основания КНР

Пекин, 28 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные лидеры возложат корзины цветов павшим героям на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина в понедельник утром, накануне 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики.