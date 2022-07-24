Точка входа: почему в Приморье и Забайкалье нужно строить мосты и дороги

Торгово-экономические связи между Россией и странами Запада нарушены санкциями. В этих условиях расширяется сотрудничество с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что предполагает развитие территорий, лежащих к востоку от Байкала.
Торгово-экономические связи между Россией и странами Запада нарушены санкциями. В этих условиях расширяется сотрудничество с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что предполагает развитие территорий, лежащих к востоку от Байкала.
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