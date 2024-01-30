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«Передвижникъ» доставил в «Манеж» экспонаты для выставки о Ленинграде

«Передвижникъ» доставил в «Манеж» экспонаты для выставки о Ленинграде

СПбГУ «Центральный выставочный зал «Манеж» нашел вооруженную охрану, которая в целости и сохранности привезет в Петербург ценные экспонаты для выставки, посвященной 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады.

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