НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса
НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия. Об этом пишет издание Newsweek.
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НАТО еще совсем не знает возможностей России. Конец придет неотвратимо всей бесовской элите Европы и США.
Я работаю в авиационной промышленности Так по моим понятиям Россия ещё не применяла авиацию. Дроны это детская забава. А что летает выше это авиация прошлого века. А уж сколько её наделано!!!...
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