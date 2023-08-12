Театр абсурда

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НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса

НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса

НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия. Об этом пишет издание Newsweek.

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Комментарии
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вячеслав рюмин
НАТО еще совсем не знает возможностей России. Конец придет неотвратимо всей бесовской элите Европы и США.
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10 час.
Виктор Онегин
Я работаю в авиационной промышленности Так по моим понятиям Россия ещё не применяла авиацию. Дроны это детская забава. А что летает выше это авиация прошлого века. А уж сколько её наделано!!!...
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10 час.

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