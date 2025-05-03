Ефимов: инвесторы приобрели у города около 80 тысяч «квадратов» недвижимости

За первый квартал 2025 года предприниматели приобрели у города более 450 коммерческих объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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