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Ефимов: инвесторы приобрели у города около 80 тысяч «квадратов» недвижимости

Ефимов: инвесторы приобрели у города около 80 тысяч «квадратов» недвижимости

За первый квартал 2025 года предприниматели приобрели у города более 450 коммерческих объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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