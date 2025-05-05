«Я как все». Макс Ферстаппен ответил на каверзный вопрос британского журналиста

«Я как все». Макс Ферстаппен ответил на каверзный вопрос британского журналистаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен после жёсткой борьбы с обоими пилотами McLaren на Гран При Майами снова оказался в центре разговоров о своём жестком стиле вождения.