«Я как все». Макс Ферстаппен ответил на каверзный вопрос британского журналиста

«Я как все». Макс Ферстаппен ответил на каверзный вопрос британского журналистаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен после жёсткой борьбы с обоими пилотами McLaren на Гран При Майами снова оказался в центре разговоров о своём жестком стиле вождения.
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