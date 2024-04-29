Грехи или не грех: как Церковь относится к татуировкам на теле верующих Алёна ЮрьеваСегодня мы живем в эпоху, когда многие люди, включая верующих, стремятся выразить себя через изменение своего внешнего облика.
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