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ВСУ наступают на Крым: Чем закончится "перемога" на Днепре?

ВСУ наступают на Крым: Чем закончится "перемога" на Днепре?

Украинские боевики добились тактического успеха в Херсонской области. Чем это грозит нам и что будет дальше?Журналист Влад Шлепченко называет ситуацию на Херсонском направлении неблагоприятной для нас в данный момент.

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