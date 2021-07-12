Яичная диета Магги, разработанная для Маргарет Тетчер, позволяет терять до 9 кг жирка за 2 недели. Попробуем?

История создания этой диеты до сих пор покрыта занавесом тайны, так как информацию об этой диете нашли когда-то в ее записях, на пожелтевших листочках и, я думаю, поистине не известно до сих пор, соблюдала ли Маргарет Тетчер эти рекомендации врачей или нет.