Яичная диета Магги, разработанная для Маргарет Тетчер, позволяет терять до 9 кг жирка за 2 недели. Попробуем?

История создания этой диеты до сих пор покрыта занавесом тайны, так как информацию об этой диете нашли когда-то в ее записях, на пожелтевших листочках и, я думаю, поистине не известно до сих пор, соблюдала ли Маргарет Тетчер эти рекомендации врачей или нет.
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