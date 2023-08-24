Иногда Всевышний убирает из твоей жизни человека для твоей же защиты

Константин Белимов

Не выдумывайте чушь, что ваш всевышний такой нищий что ему ещё что то надо делать? Только нищему надо что то делать, а всевышний совершенство, он вас даже не знает! Не воображайте всевышнего царьком каким то человеческим, он же выше любого и всего что есть, вы же его всевышним называете, а воображаете какого то смертного царька которому что то не хватает и он везде лезет наказывать или прощать, оно ему надо когда ты наполнен всем и всё есть ты?