Не все люди в нашей жизни и в нашем окружении приносят счастье… Да, не так-то просто смириться с тем, что от вас ушел любимый человек.
Иногда Всевышний убирает из твоей жизни человека для твоей же защиты
Комментарии
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Константин Белимов
Не выдумывайте чушь, что ваш всевышний такой нищий что ему ещё что то надо делать? Только нищему надо что то делать, а всевышний совершенство, он вас даже не знает! Не воображайте всевышнего царьком каким то человеческим, он же выше любого и всего что есть, вы же его всевышним называете, а воображаете какого то смертного царька которому что то не хватает и он везде лезет наказывать или прощать, оно ему надо когда ты наполнен всем и всё есть ты?
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