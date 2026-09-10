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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о цели в 2000 очков: «Это три довольно приличных сезона. Было бы здорово, но это не главная мотивация»

Нападающий « Питтсбурга » Сидни Кросби высказался о возможности стать вторым игроком в истории НХЛ , набравшим 2000 очков, после Уэйна Гретцки (2857).

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