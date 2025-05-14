Проблема безопасности: штрафы за езду детей на электросамокатах увеличены в три раза Ирэн ОрлонскаяВ конце апреля произошло увеличение штрафов для несовершеннолетних за нарушения правил дорожного движения на электросамокатах, что было вызвано увеличением числа аварий.
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