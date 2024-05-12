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Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и вывели «Бостон» вперед в серии с «Кливлендом»

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и вывели «Бостон» вперед в серии с «Кливлендом»

Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун. В активе Тейтума – 33 очка, 13 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 11 из 25 с игры, 2 из 8 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

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