Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и вывели «Бостон» вперед в серии с «Кливлендом»

Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун. В активе Тейтума – 33 очка, 13 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 11 из 25 с игры, 2 из 8 трехочковых и 9 из 9 штрафных.