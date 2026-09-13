Батраков сделал первую голевую передачу за «Галатасарай» в матче с «Коджаэлиспором»

В пятом туре чемпионата Турции по футболу «Галатасарай» обыграл «Коджаэлиспор» со счетом 1:0. Российский полузащитник Алексей Батраков, вышедший на замену на 59-й минуте, сделал первую результативную передачу за новый клуб, передав мяч Абдюлькериму Бардакджи, который забил единственный гол на 71-й минуте.
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