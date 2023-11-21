В Иванове завершается строительство корпуса гимназии №44 в Суховке

Мэр сообщил, когда здание будет введено в эксплуатацию.Глава города Иванова Владимир Шарыпов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в областном центре подходит к концу строительство корпуса гимназии №44 в Суховке.
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