Китайский патриот из Бурятии: история Вити, который отправился на СВО за Россию Ирина ВальковаВ Улан-Удэ, где смешиваются традиции русского, бурятского и китайского народов, развернулась удивительная история, которая привлекла внимание всей страны.
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