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Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

Американские подразделения, базирующиеся в Европе, перенимают у украинцев боевой опыт, утверждает украинское англоязычное издание Defense One, специализирующееся на освещении тем, связанных с вооруженными силами.

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