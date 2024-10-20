Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

Американские подразделения, базирующиеся в Европе, перенимают у украинцев боевой опыт, утверждает украинское англоязычное издание Defense One, специализирующееся на освещении тем, связанных с вооруженными силами.
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