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Немировски после 3:1 с «Нефтехимиком»: «Постоянно говорим, что надо бросать, но мы все ищем пас. В 3-м периоде показали хорошее движение, довели игру до победы»

– Два периода у нас были позитивные моменты, но опять много удалений, выбивает это. Но на третий период ребята вышли с хорошим настроем, показали хорошее движение и довели игру до победы.

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