Казан – Чаллы маршруты буенча йөрүче «метеор»ларның популярлыгы 72 процентка кадәр арткан

Ике ай эчендә Казан – Чаллы маршруты буенча «метеор»да 4 479 пассажир йөргән. Эшне оештыручы хәбәр иткәнчә, навигация башында метеордан 20 процент халык файдаланган булса, хәзерге вакытта әлеге күрсәткеч 72 процентка кадәр арткан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии