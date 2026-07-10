НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан – Чаллы маршруты буенча йөрүче «метеор»ларның популярлыгы 72 процентка кадәр арткан

Ике ай эчендә Казан – Чаллы маршруты буенча «метеор»да 4 479 пассажир йөргән. Эшне оештыручы хәбәр иткәнчә, навигация башында метеордан 20 процент халык файдаланган булса, хәзерге вакытта әлеге күрсәткеч 72 процентка кадәр арткан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии