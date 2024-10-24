Во Владивостоке отключение электроэнергии обесточило светофор

На одной из улиц Владивостока из-за отключения электроэнергии оказался обесточен светофор. О возможных трудностях на дороге автомобилистов предупредили в Центре организации дорожного движения города, сообщает PRIMPRESS.
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