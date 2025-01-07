Про старые привычки водителям придется забыть: на грани утверждения новые требования и штрафы – без курева и перекусов Ольга БезродняяВодителям с каждым годом все больше предъявляют требований, и теперь на грани утверждения еще одно = нельзя будет ни есть, ни курить за рулем.