Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

Работа над проектами комплексного развития территорий проводится по указанию мэра Москвы В рамках планов по комплексному развитию территорий в столице планируется перестроить более 3,1 тысяч гектаров земельных участков.
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