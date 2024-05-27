ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

Работа над проектами комплексного развития территорий проводится по указанию мэра Москвы В рамках планов по комплексному развитию территорий в столице планируется перестроить более 3,1 тысяч гектаров земельных участков.

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