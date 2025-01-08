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Китай выделил $47 млрд на импортозамещение в полупроводниковой отрасли Китай...

Китай выделил $47 млрд на импортозамещение в полупроводниковой отрасли Китай...

Китай выделил $47 млрд на импортозамещение в полупроводниковой отраслиКитай начал распределение средств из третьего этапа своего «Большого фонда» (Big Fund III), предназначенного для развития отечественной полупроводниковой промышленности.

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