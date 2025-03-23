Песков: заявления Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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