Инстасамка опубликовала фото в микрошортах

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).