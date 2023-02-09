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В центре снайпинга ВВО стартовал очередной курс обучения

В центре снайпинга ВВО стартовал очередной курс обучения

Основной упор в подготовке будет сделан на способы действий снайперов с учетом отечественного и зарубежного боевого опыта в современных вооруженных конфликтах.

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