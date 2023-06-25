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  • Виталий Кирпиченко
    Да, экономика -- это святое! Она в руках олигархов, и её тревожить опасно!Путин завил, что ...
  • Галина Дуброва
    Не было никакого обстрела.Пригожин сам придумал это.Сволочь он поганая,взбудоражил всех.Жаль,что его не посадили, сид...Генерал Суровикин...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏Генерал Суровикин...

Путин завил, что меры по повышению обороноспособности не должны наносить ущерба экономике

Путин завил, что меры по повышению обороноспособности не должны наносить ущерба экономике

Президент РФ Владимир Путин уделяет первостепенное внимание ходу специальной военной операции и постоянно занимается связанными с ней вопросами в течение рабочего дня.

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