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Полная спеси. Официальный Лондон направил России ноту по ситуации с британскими наёмниками

Полная спеси. Официальный Лондон направил России ноту по ситуации с британскими наёмниками

Великобритания подала ноту по поводу своих осужденных граждан в ДНР и приговорённых к высшей мере наказание за участие в вооруженных бандформированиях на территории Украины, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".

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