Waste Of The Day: Education Fraud Sweeps Nation Authored by Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, Topline: Since 2019, school districts across 24 states and Puerto Rico have lost $225 million to fraud confirmed by the U.
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