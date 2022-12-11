На заводе «Москвич» собрали уже более 160 автомобилей

До конца года соберут ещё 440 машин.фото: М.Мишина/mos.ru--> Более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собраны на московском заводе, до конца года планируется собрать ещё около 440 машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
До конца года соберут ещё 440 машин.фото: М.Мишина/mos.ru--> Более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собраны на московском заводе, до конца года планируется собрать ещё около 440 машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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