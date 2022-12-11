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На заводе «Москвич» собрали уже более 160 автомобилей

На заводе «Москвич» собрали уже более 160 автомобилей

До конца года соберут ещё 440 машин.фото: М.Мишина/mos.ru--> Более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собраны на московском заводе, до конца года планируется собрать ещё около 440 машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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