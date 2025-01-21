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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Родители школьников и студентов стали очередной мишенью для атак кибермошенников

Родители школьников и студентов стали очередной мишенью для атак кибермошенников

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новом виде мошенничества, направленном на родителей школьников и студентов, которых злоумышленники убеждают в том, что для продолжения обучения ребенка необходимо выполнить ряд действий.

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