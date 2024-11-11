Правительство поддержало введение штрафов за прием ставок от несовершеннолетних и должников

Правительство России выразило поддержку законопроекту, который предусматривает штрафы до 1 млн рублей за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных лиц, но предложило доработать документ, пишет ТАСС.
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